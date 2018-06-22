В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны

СЕГОДНЯ 08:10 2018-06-22T08:10:42+03:00

Как отметили во всемирной организации, решение канадского парламента «противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками»

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Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило сожаление в связи с легализацией употребления марихуаны в Канаде.

«Управление ООН по наркотикам и преступности выражает сожаление в связи с решением канадского парламента о легализации марихуаны для немедицинского использования», - говорится в заявлении УНП всемирной организации.

Кроме того, там отмечается, что решение канадского сената «противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками», а также «подрывает правовые рамки контроля над наркотиками и уважение к международному порядку».

При этом в УНП ООН заметили, что Оттава «давно является активным и конструктивным партнером» в борьбе с мировой проблемой наркотиков, однако, как подчеркнули во всемирной организации, национальные меры нельзя принимать, не обращая внимания на международные договоры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны. Этот документ поддержали 52 сенатора, и еще 29 политиков высказались «против».