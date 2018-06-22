2018-06-22T08:10:42+03:00
В мире

В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаны

Как отметили во всемирной организации, решение канадского парламента «противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
В ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаныВ ООН раскритиковали Канаду за легализацию марихуаныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило сожаление в связи с легализацией употребления марихуаны в Канаде.

«Управление ООН по наркотикам и преступности выражает сожаление в связи с решением канадского парламента о легализации марихуаны для немедицинского использования», - говорится в заявлении УНП всемирной организации.

Кроме того, там отмечается, что решение канадского сената «противоречит положениям конвенций о контроле над наркотиками», а также «подрывает правовые рамки контроля над наркотиками и уважение к международному порядку».

При этом в УНП ООН заметили, что Оттава «давно является активным и конструктивным партнером» в борьбе с мировой проблемой наркотиков, однако, как подчеркнули во всемирной организации, национальные меры нельзя принимать, не обращая внимания на международные договоры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны. Этот документ поддержали 52 сенатора, и еще 29 политиков высказались «против».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Важный сигнал»: Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в РФ
Песков заявил, что Москва не готова говорить о сроках возможной встречи Путина и Трампа
Стрельба в ночном клубе Турции: погибли владелец заведения и выступавшая там певица
Более миллиона болельщиков уже посмотрели матчи ЧМ-2018 на стадионах
Ответные меры Евросоюза на пошлины США вступили в силу
Пушков: Аргентина играла бы лучше без Месси
Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки
Аргентина разгромно уступила сборной Хорватии 0:3, осложнив выход в плей-офф ЧМ-2018
Россиянам разрешат самим назначать дату бракосочетания
Погода в Москве на 22 июня 2018 года: ожидаются 31-градусная жара и сильный ветер
В Риме показали самую раннюю работу да Винчи
Минобороны опубликовало секретные документы начала Великой Отечественной войны
The Time поместил на обложку безучастного Трампа и плачущую девочку
Минюст хочет расширить категорию самозанятых граждан
Еврогруппа договорилась завершить программу помощи Греции
Юрий Антонов назвал омерзительными слова Кикабидзе о СССР
Комитет ОПЕК + рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Порошенко подозревают в отмывании денег на Виргинских островах
Трамп пояснил надпись на куртке своей жены
Украина ввела санкции против российских партий.
Пентагон разместит на своих базах 20 тысяч детей мигрантов
Глава МИД Литвы заявил о провале бойкота ЧМ-2018 в России
США обвинили Дамаск в нарушении перемирия в зоне деэскалации