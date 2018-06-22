«Важный сигнал»: Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в РФ

СЕГОДНЯ 09:16 2018-06-22T09:16:17+03:00

При этом посол нашей страны в США выразил надежду на ответный шаг со стороны российских законодателей

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Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал предстоящий визит американских конгрессменов в Москву. В частности. Он выразил надежду на «ответный визит» депутатов Госдумы в Соединенные Штаты.

«Я очень хочу надеяться, что будет ответный визит. Я хочу, чтобы наши сенаторы и представители Госдумы приехали сюда», - сказал дипломат, подчеркнув, что пока никаких планов на этот счет нет.

Также российский посол назвал визит американских конгрессменов в Россию «важным сигналом». По его мнению, он поможет восстановить межпарламентские связи между РФ и США. «Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись», - цитирует Антонова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, информация о возможном визите конгрессменов США в Россию появилась еще в январе. При этом тогда отмечалось, что поездка может состояться «приблизительно через полгода».

А на этой неделе в посольстве РФ в США подтвердили сообщения о подготовке визита американских законодателей в нашу страну. Как ожидается, сенаторы посетят Москву и Санкт-Петербург в конце июня - начале июля.