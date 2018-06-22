Военнообязанные в России получат электронные чип-карты

СЕГОДНЯ 10:26 2018-06-22T10:26:03+03:00

Военнообязанным россиянам при прохождении комиссии будут на пунктах приписки выдавать персональную электронную карту (ПЭК) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зашитый в пластик чип будет содержать в себе необходимую информацию: год рождения, выписки из личного дела, военно-учетная специальность, результаты боевой и физподготовки

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Министерство обороны России подготовило приказ, согласно которому всем военнообязанным россиянам при прохождении комиссии будут на пунктах приписки выдавать персональную электронную карту (ПЭК).

Как пояснили в российском оборонном ведомстве, внешне она будет сродни водительскому удостоверению с фотографией владельца. Зашитый в пластик чип будет содержать в себе необходимую информацию: год рождения, выписки из личного дела, военно-учетная специальность, результаты боевой и физподготовки. Которая будет дублироваться на специальном сервере Минобороны.

Чипы смарт-карты смогут вмещать до 64 килобайт информации. Такого объема хватит для того, чтобы «зашить» в ПЭК алгоритмы криптозащиты от взломов.

Эксперты считают, что ПЭК серьезно упростит работу по учету солдат и офицеров запаса и ускорит процесс призыва на военную службу, сообщает газета «Известия».