2018-06-22T12:10:38+03:00
В мире

США и Британия потребовали от ФИФА проверить российских футболистов на допинг

В самой Международной футбольной организации сочли требования не совсем уместными
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На Западе призвали проверить российских футболистов на присутствие допингаНа Западе призвали проверить российских футболистов на присутствие допингаФото: REUTERS
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Успешное выступление футболистов сборной России на домашнем Чемпионате мира-2018 стало поводом для пересуд западного мира, что мол якобы россиян не плохо бы проверить на допинг. И впереди планеты всей, конечно же, оказались США и Великобритания.

Так, руководитель американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительно провести еще несколько тестирований российской футбольной дружины после ее недавних побед.

«Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — заявил глава американского антидопингового агентства США в интервью газете The Telegraph. Объяснив требование стремлением «защитить доверие общественности к честности проведения матчей чемпионата мира».​

Та же Telegraph, в свою очередь, подхватила американскую инициативу и самостоятельно обратилась к ФИФА с просьбой предоставить информацию о допинг-тестах сборной России во время проведения ЧМ-2018. Что в самой организации сочли по меньшей мере не совсем уместным, исходя из врачебной тайны.

«Когда дело касается тестов во время проведения турниров, пожалуйста, поймите, мы не можем комментировать эти данные», — ответил британскому изданию представитель ФИФА.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Российская сборная не оставила камня на камне в первом своем матче от команды из Саудовской Аравии, обыграв их со счетом 5:0. Во втором россияне без особого труда одолели египтян 3:1. И возглавляют с шестью очками группу А.

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