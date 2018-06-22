2018-06-22T14:46:25+03:00
Экономика

Чубайс положительно оценил будущее пенсионной системы

Глава "Роснано" уверен, что рано или поздно программа начнет выполнять не только социальную, но и инвестиционную задачу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава "Роснано" Анатолий ЧубайсГлава "Роснано" Анатолий ЧубайсФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава компании "Роснано", экономист Анатолий Чубайс считает, что в будущем пенсионная система России начнет выполнять не только социальную функцию, но и инвестиционную, как это происходит в остальном мире.

По его мнению, проведение реформы в данной сфере уже предопределено, поэтому общественный резонанс вокруг этого удивляет.

"Такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вообще пока вряд ли стоит какие-то активные действия делать. Тем более, что мы видим, что, во-первых, правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой. Во-вторых, правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам", - сказал Чубайс.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем пенсионной сфере придется претерпеть большой объем преобразований, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к повышению возраста выхода на законных отдых положительно отнеслись и в Партии пенсионеров России. Там выразили надежду на то, что такие изменения в итоге приведут к росту выплат.

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