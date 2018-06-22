2018-06-22T16:15:37+03:00
Политика

Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом

Российская Федерация отмечена темно-серым цветом, а территория соседнего государства выполнена в желтых тонах. Российский полуостров закрашен светло-серым цветом
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Крымский мостКрымский мостФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Агентство Bloomberg опубликовало на своей странице в сети карту мира, на которой территориальная принадлежность Крымского полуострова никак не обозначена.

При подробном рассмотрении инфографики, которая приложена к статье о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой, Российская Федерация отмечена темно-серым цветом, а территория Украины выполнена в желтых тонах. В то время, как сам Крым закрашен светло-серым цветом.

Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом Фото: Скриншот сайта

Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" КрымомФото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

Отметим, что на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который нынешние киевские власти упорно продолжают считать своей территорией. В конце марта 2018 года украинский телеканал СТБ показал в эфире одной из своих программ карту страны без полуострова. Позднее медиа признало «ошибку», возложив всю ответственность за произошедшее на режиссера монтажа проекта. При этом руководство канала сразу же наказало виновника — он был уволен с работы.

Крымский полуостров стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года. На котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Украина с этим не согласна. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос территориально принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения
Президент Южной Кореи рассказал, как влюбился в Россию
Московские дорожные камеры начнут проверять у водителей наличие ОСАГО
Киев запретил российскому консулу посетить Вышинского
Путин пока не планирует посещать матч ЧМ-2018 Россия - Уругвай
Неопытных водителей предложили высадить из спорткаров мощностью более 150 л.с.
Песков второй раз за день прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа
Чубайс положительно оценил будущее пенсионной системы
Советские танки Т-72 вернутся в состав ВС Польши
В Таиланде задержан россиянин-нелегал
Учёные выявили полезную для сердца дозу кофе
МИД РФ попросил Киев посодействовать визиту Москальковой к заключенным
Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России
Ученые рассказали о пользе периодического голодания
Министр нефти Ирана заявил о планах изменить структуру сделки ОПЕК+
Москвичей предупредили о "дачных пробках" вечером 22 июня
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Иран заявил о намерении выйти из ядерной сделки
У россиян выросла вера в победу сборной России на ЧМ-2018
Захарова: боевики в Сирии производили химоружие на оборудовании из Западной Европы
США и Британия потребовали от ФИФА проверить российских футболистов на допинг