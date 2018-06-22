Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом

СЕГОДНЯ 16:15 2018-06-22T16:15:37+03:00

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Агентство Bloomberg опубликовало на своей странице в сети карту мира, на которой территориальная принадлежность Крымского полуострова никак не обозначена.

При подробном рассмотрении инфографики, которая приложена к статье о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой, Российская Федерация отмечена темно-серым цветом, а территория Украины выполнена в желтых тонах. В то время, как сам Крым закрашен светло-серым цветом.

Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" КрымомФото: Скриншот сайта

Фото: Скриншот сайта

Отметим, что на Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который нынешние киевские власти упорно продолжают считать своей территорией. В конце марта 2018 года украинский телеканал СТБ показал в эфире одной из своих программ карту страны без полуострова. Позднее медиа признало «ошибку», возложив всю ответственность за произошедшее на режиссера монтажа проекта. При этом руководство канала сразу же наказало виновника — он был уволен с работы.

Крымский полуостров стал российским регионом после проведенного референдума в марте 2014 года. На котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Украина с этим не согласна. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос территориально принадлежности Крыма закрыт навсегда.