Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍

СЕГОДНЯ 17:45 2018-06-22T17:45:42+03:00

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Русский музыкант и композитор, лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков накануне прибыл в Киев, чтобы провести там ряд концертов, однако не всем его визит пришелся по душе.

Так, во время одного из бесплатных выступлений на Пейзажной Аллее в центре города на сцену выбежал агрессивно настроенный мужчина с провокационным плакатом и начал обвинять артиста в "рашизме".

На кадрах видео с места инцидента видно, как радикал кричит, пытается ухватиться за технику и прорваться к Гребенщикову, однако его быстро выталкивают обратно под громкие аплодисменты и одобрительные возгласы толпы.

"Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог почувствовать себя получше", — прокомментировал ситуацию со сцены сам музыкант Гребенщиков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский певец неоднократно тепло отзывался об Украине. Так, летом 2015 года он встретил с тогда еще губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и рассказал ему, что находится в восторге от киевской аудитории.