Пушков заявил, что новый срок Меркель может оказаться еще сложнее

СЕГОДНЯ 01:46 2018-06-18T01:46:10+03:00

По мнению сенатора, к настоящему времени у канцлера ФРГ накопился ряд трудностей

Изменить размер текста: A A

Глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение о том, что новый срок Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии может оказаться сложнее предыдущего.

Как подчеркнул сенатор, к настоящему времени у главы немецкого правительства накопился ряд трудностей. В частности, это раздоры в «Большой семерке», новые пошлины США на алюминий и сталь из Евросоюза, миграционный кризис, возможный ультиматум министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (глава МВД намерен предоставить Меркель две недели на поиск общеевропейского решения кризиса с беженцами).

«У Меркель - накопление трудностей: кризис лидерства в ЕС, Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты, ультиматум главы МВД (Хорста) Зеехофера. Предыдущий срок для нее окончился сложно - этот может оказаться еще сложнее», - написал Пушков в своем Twitter.

Кстати, канцлер Германии, судя по всему, всерьез решила разобраться с миграционным вопросом. Как сообщал сайт kp.ru, накануне в немецких СМИ появилась информация о том, что она планирует в самое ближайшее время провести чрезвычайный саммит по проблеме нелегальной миграции.