2018-06-23T00:57:56+03:00
В мире

Правительство Каталонии отказалось от протокольных отношений с испанской короной

Глава женералитета Ким Торра раскритиковал монарха за его позицию относительно референдума о независимости автономного сообщества
Денис СУХОВ
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Глава Каталонии Ким ТорроГлава Каталонии Ким ТорроФото: REUTERS
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Члены каталонского правительства отказываются от каких-либо совместных мероприятий с представителями испанского королевского дома. Об этом заявил глава кабмина автономного сообщества Ким Торро.

«Ни я, никто из членов правительства не будет принимать участие в мероприятиях, которые проводит монархия, и не будем приглашать ни на одно мероприятие монархов», - заявил Торро в эфире каталонского телевидения.

При этом он добавил, что будет присутствовать на церемонии открытия Средиземноморских игр, которые состоятся в каталонской Таррагоне, которые посетит испанский король Филипп VI. Глава женералитета подчеркнул, что игры организованы и оплачены в первую очередь средствами автономного сообщества.

«Мы будем, потому что из нашего дома нас не выкинет правительство. Больше нет. Присутствие монарха не повлияет на наше решение», - сказал Торро.

Глава автономии отметил, что спустя восемь с половиной месяцев после начала каталонского кризиса король Испании не сделал ничего, чтобы «успокоить и поддержать тысячи людей, которых оскорбили 1 октября».

Как сообщал сайт «КП», 1 октября прошлого года в Каталонии прошел референдум о независимости региона. В голосовании участвовали 40% жителей автономии, 90% из них выступили за отделение от Испании. При этом Конституционный суд страны признал плебисцит незаконным.

Король Филипп VI выступил 3 октября с обращением к нации, обвинив правительство Каталонии в проведении незаконного референдума и стремлении «разрушить единство Испании».

После референдума Мадрид отстранил правительство Каталонии и ввел прямое управление регионом влоть до внеочередных выборов. На последних победу вновь одержал сторонники независимости региона.

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