2018-06-23T01:19:55+03:00
Экономика

Нефтяные цены выросли вопреки решению ОПЕК+ об увеличении добычи

По итогам торгов 22 июня баррель марки Brent подорожал на 3,6%, нефть WTI прибавила 5,6%
Денис СУХОВ
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Нефтяные цены выросли вопреки решению ОПЕК+ об увеличении добычиНефтяные цены выросли вопреки решению ОПЕК+ об увеличении добычиФото: REUTERS
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Нефтяные цены продемонстрировали рост, несмотря на принятое странами ОПЕК+ решение об увеличении добычи. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К концу дня 22 июня августовские фьючерсы на североморскую нефть Brent торговались на уровне $75,7 за баррель, прибавив за сутки 3,6%.

Еще больше подорожала техасская марка WTI. За день стоимость барреля сырой нефти этого сорта увеличилась на 5,6% или до $69,22.

Как сообщал сайт «КП», ранее страны ОПЕК+ договорились увеличить совокупную добычу на 1 млн баррелей в сутки — данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-участниками соглашения. При этом ранее представители России и Саудовской Аравии допускали, что суточная добыча будет увеличена на 1,5 млн баррелей.

Решения было принято из-за снижения объемов добычи некоторыми участниками ОПЕК+. В Москве и Эр-Рияде выражали опасения, что такая ситуация дестабилизирует рынок.

В то же время против увеличения квоты на добычу выступили Иран, Ирак и Венесуэла, которые в силу разных причин не могут существенно увеличить собственную добычу.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в картель государств договорились сократить совокупную добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы ликвидировать избыток предложения на рынке. Сделка вступила в силу с 2017 года и впоследствии дважды продлевалась.

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