2018-06-23T04:02:00+03:00
В мире

Пентагон: США приостанавливают две совместные программы военных учений с Южной Кореей

Решение принято в поддержку соглашения, достигнутого на переговорах с КНДР в Сингапуре
Денис СУХОВ
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Пентагон: США приостанавливают две совместные программы военных учений с Южной КореейПентагон: США приостанавливают две совместные программы военных учений с Южной КореейФото: REUTERS
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США на неопределенное время приостанавливают две совместные программы военной подготовки, проводимые с Южной Кореей. Об этом говорится в заявлении, распространенном Пентагоном.

«В целях поддержки осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в рамках координации с нашим союзником — Республикой Корея, министр обороны (Джеймс) Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения», - заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Речь идет о военных учениях «Защитники свободы» и программе обмена военно-морскими кадрами, запланированных на ближайшие три месяца.

Решение было принято по итогам встречи Мэттиса с госсекретарем США Майклом Помпео, помощником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном и председателем Комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом.

Таким образом предлагается поддержать дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Отмечается, что дальнейшие действия США зависят от того, насколько добросовестно КНДР будет придерживаться соглашений, достигнутых на саммите в Сингапуре.

Как сообщал сайт «КП», 12 июня президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын провели историческую встречу в отеле «Капелла» на сингапурском острове Сентоса. По итогам саммита было принято совместное заявление, в котором Пхеньян согласился на отказ от ядерного оружия под гарантии безопасности со стороны США.

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