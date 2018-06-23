Bloomberg удалило из публикации карту с «нейтральным» Крымом

СЕГОДНЯ 04:27 2018-06-23T04:27:15+03:00

Ранее посольство Украины в США выразило недовольство тем, что в одном из материалов агентства не была обозначена принадлежность полуострова

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Американское агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту, на которой Крым был обозначен как «нейтральная территория».

Ранее агентство опубликовало материал о выборах в развивающихся странах. Его сопровождала карта, на которой территория Украины была закрашена желтым цветом, России — темно-серым, а российский полуостров Крым обозначен «нейтральным» светло-серым.

Посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Твиттер призвало Bloomberg «исправить» карту и обозначить Крым как часть Украины.

К настоящему времени изображение уже было удалено с сайта агентства, а в материале появилась соответствующая правка о том, что «ошибка» с «некорректной картой» исправлена.

Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в марте 2014 года в Крыму прошел референдум о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией. В ходе голосования такое решение поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает пребывать в заблуждении, что Крым является украинской территорией. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.