Bloomberg удалило из публикации карту с «нейтральным» Крымом
Американское агентство Bloomberg удалило со своего сайта карту, на которой Крым был обозначен как «нейтральная территория».
Ранее агентство опубликовало материал о выборах в развивающихся странах. Его сопровождала карта, на которой территория Украины была закрашена желтым цветом, России — темно-серым, а российский полуостров Крым обозначен «нейтральным» светло-серым.
Посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Твиттер призвало Bloomberg «исправить» карту и обозначить Крым как часть Украины.
К настоящему времени изображение уже было удалено с сайта агентства, а в материале появилась соответствующая правка о том, что «ошибка» с «некорректной картой» исправлена.
Напомним, на фоне государственного переворота в Киеве в марте 2014 года в Крыму прошел референдум о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией. В ходе голосования такое решение поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.
Несмотря на убедительные результаты плебисцита, Киев продолжает пребывать в заблуждении, что Крым является украинской территорией. В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.