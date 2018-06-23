Опрос: 42% американцев выступают за импичмент президенту Дональду Трампу
Около 42% американцев выступают за импичмент президенту США Дональду Трампу. При этом большая часть из них являются сторонниками Демократической партии.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром общественно-политических исследований SSRC и телеканалом CNN.
При этом отмечается, что большинство респондентов (51%) не поддерживают подобной инициативы, еще 7% не смогли дать однозначного ответа.
Вместе с тем CNN напоминает, что поданным исследования Harris, в марте
1974 года, после Уотергейтского скандала, за импичмент тогдашнему президенту США Ричарду Никсону высказывались 43% американцев.
Исследование SSRC проводилось 14-17 июня среди примерно тысячи совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.
Как сообщал сайт «КП», ранее социологи заявили о рекордном рейтинге одобрения Дональда Трампа за все время его пребывания на посту президента.
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