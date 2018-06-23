2018-06-23T06:19:06+03:00
В мире

Додон: Резолюция Генассамблеи ООН по Приднестровью наносит ущерб российско-молдавским отношениям

Президент Молдавии подчеркнул, что документ подрывает политическое урегулирование приднестровского конфликта
Денис СУХОВ
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Игорь Додон. Фото: пресс-служба президента МолдавииИгорь Додон. Фото: пресс-служба президента Молдавии
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Резолюция Генеральной ассамблеи ООН с призывом к России немедленно вывести войска из Приднестровья наносит ущерб отношениям Москвы и Кишинева, а также процессу политического урегулирования приднестровского конфликта.

Такое мнение выразил президент Молдавии Игорь Додон.

«Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям», - отметил Додон.

По словам главы государства, резолюция только ухудшает позиции Кишинева с точки зрения «скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта».

Как сообщал сайт «КП», ранее Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Молдавией резолюцию с призывом к России вывести войска из Приднестровья без оговорок и предварительных условий. Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 14 при 83 воздержавшихся.

Напомним, жители Приднестровья добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика объединится с Румынией. В 1992 году Кишинев попытался решить проблему Приднестровья силой, что привело к вооруженному конфликту и фактическому отделению региона.

В настоящее время в Приднестровье базируется оперативная группа российских войск, которая выполняет миротворческие задачи в соответствии с мандатом ОБСЕ, а также охраняет оставшиеся с советских времен гигантские склады боеприпасов на территории непризнанной республики.

Отметим, что в отличие от решений Совбеза ООН, резолюции Генассамблеи носят рекомендательный характер.

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