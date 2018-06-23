«Общий процесс»: Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками Генассамблеи ООН

СЕГОДНЯ 06:39 2018-06-23T06:39:52+03:00

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Президент Турции Реджеп Эрдоган уверен, что на пару с российским коллегой Владимиром Путиным является самым опытным политиком в Генеральной ассамблее ООН.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в интервью телерадиокомпании TRT в преддверии президентских и парламентских выборов в Турции, которые состоятся в воскресенье.

«Если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15-16 лет. В результате этого процесса есть результаты, есть и то, что предстоит сделать», - отметил Эрдоган.

По словам турецкого президента, у него сложились «особые отношения» с Владимиром Путиным, что вылилось в плодотворные контакты с российской стороной по линиям МИД, разведки и военных ведомств.

Также страны достигли устойчивого сотрудничества по сирийскому вопросу, в том числе относительно турецкой военной операции «Оливковая ветвь» на севере арабской республики и процесса политического урегулирования в Астане и Сочи.

Напомним, досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 24 июня этого года в рамках скорейшего перехода от парламентской формы правления к президентской.

Реджеп Эрдоган баллотируется от правящей Партии справедливости и развития. Оппозицию ему составят Мухаррем Индже (от главной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчек (от партии «Родина»).