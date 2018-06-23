2018-06-23T07:17:10+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сотрудники НАТО после работы смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018

По словам генсека организации, это «одно из многих преимуществ членства в альянсе»
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, признался, что сотрудники альянса после окончания рабочего дня не торопятся покидать новую штаб-квартиру организации, находящуюся в Брюсселе. По его словам, персонал брюссельской штаб-квартиры после работы смотрит матчи чемпионата мира по футболу, который с 14 июня по 15 июля проходит в России, на большом экране прямо в натовской резиденции.

«Помещение, в котором мы сейчас находимся - «Агора» - размером с два с половиной футбольных поля. И, как мы выяснили, это отличное место, чтобы посмотреть хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на большом экране», - сказал генсек военно-политического блока, добавив, что это «одно из многих преимуществ членства в НАТО».

Также Столтенберг заметил, что десять стран-членов Североатлантического альянса участвуют в ЧМ-2018, так что, как считает глава организации, «есть неплохой шанс, что один из союзников по НАТО станет чемпионом мира по футболу», передает Reuters.

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