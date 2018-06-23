Совфед до конца года подготовит «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине

СЕГОДНЯ 08:58 2018-06-23T08:58:56+03:00

Между тем в настоящее время еще идет сбор материалов

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В субботу, 23 июня, появилась информация о том, что Совет Федерации (СФ) планирует до конца текущего года издать «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине. Между тем, как заметил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в настоящее время еще идет сбор материалов.

«Идет подготовка, сбор материалов. Это будут факты о преступлениях киевского режима, особенно в области прав человека. Мы рассчитываем, что она будет издана до конца года», - сказал Джабаров в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о том, что верхняя палата российского парламента собирается подготовить «Белую книгу», стало известно в марте. Поводом для создания документа стало крайнее возмущение сенаторов тем, что россиянам в незалежной не дали проголосовать на выборах президента РФ.