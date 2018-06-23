2018-06-23T08:58:56+03:00
Политика

Совфед до конца года подготовит «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине

Между тем в настоящее время еще идет сбор материалов
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

В субботу, 23 июня, появилась информация о том, что Совет Федерации (СФ) планирует до конца текущего года издать «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине. Между тем, как заметил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в настоящее время еще идет сбор материалов.

«Идет подготовка, сбор материалов. Это будут факты о преступлениях киевского режима, особенно в области прав человека. Мы рассчитываем, что она будет издана до конца года», - сказал Джабаров в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о том, что верхняя палата российского парламента собирается подготовить «Белую книгу», стало известно в марте. Поводом для создания документа стало крайнее возмущение сенаторов тем, что россиянам в незалежной не дали проголосовать на выборах президента РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Власти Москвы предупредили о рисках на переполненной фан-зоне ЧМ-2018
В США разбился военный учебный самолет
Японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Хельсинки
«Получат по зубам и с Запада, и с Востока»: Савченко предупредила Киев о последствиях войны в Донбассе
Сотрудники НАТО после работы смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018
Столтенберг: В ходе июльского саммита НАТО может предложить Македонии членство в альянсе
Погода в Москве на 23 июня 2018 года: ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +32 градусов жары
«Общий процесс»: Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками Генассамблеи ООН
Додон: Резолюция Генассамблеи ООН по Приднестровью наносит ущерб российско-молдавским отношениям
Генсек ООН выразил обеспокоенность военной эскалацией на юго-западе Сирии
Футбольный союз Сербии подаст в ФИФА жалобу на судейство в матче со сборной Швейцарии
Опрос: 42% американцев выступают за импичмент президенту Дональду Трампу
Аргентина попросила Россию депортировать четырех болельщиков, участвовавших в драке после матча с Хорватией
Bloomberg удалило из публикации карту с «нейтральным» Крымом
Пентагон: США приостанавливают две совместные программы военных учений с Южной Кореей
Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о вынужденном прекращении деятельности
Вице-премьер Италии предупредил об опасности распада ЕС из-за разногласий между членами сообщества
Министр финансов ФРГ: Спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» ЕС
Сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в американской тюрьме «Данбери»
Нефтяные цены выросли вопреки решению ОПЕК+ об увеличении добычи
Правительство Каталонии отказалось от протокольных отношений с испанской короной
Минфин не согласился с предложением Чубайса инвестировать пенсионные средства россиян