2018-06-23T15:39:20+03:00
Политика

"Они московиты!": Скандальная украинская писательница потребовала "переименовать" Россию

В своем требовании Лариса Ницой сослалась на "безупречное" знание истории
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Украинская писательница потребовала переименовать РоссиюУкраинская писательница потребовала переименовать РоссиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия не имеет права так называться. Страна несправедливо позаимствовала название "Русь" у Украины. К таким выводам, ссылаясь на свое «безупречное» знание истории, пришла скандальная украинская детская писательница Лариса Ницой.

В интервью украинским СМИ литератор призвала Россию как можно скорее устранить «историческую несправедливость» и поменять название на "Московию", а весь прогрессивный мир именно так называть страну, занимающую шестую часть суши.

"Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия," — заявила писательница.

В своих доводах украинка ссылается на некий указ российской императрицы Екатерины Второй, в котором последняя знала об «историческом факте» происхождения названия "Русь" и приказывала всех, кто называл себя московитами, "бить палками беспощадно".

"Это исторический факт, это лежит в музеях", — заявила Ницой, не уточнив, из какого источника она почерпнула эту информацию.

Украинская писательница детской литературы Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями о русском и украинском языках. В феврале 2018 года женщина возмутилась большим количеством говорящих по-русски киевлян. А до этого устроила истерику в супермаркете в Киеве, услышав, что кассир магазина говорит на русском языке.

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