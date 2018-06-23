2018-06-23T16:10:41+03:00
Экономика

Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти

В Вене прошла встреча членов Организации стран-экспортеров нефти и независимых производителей черного золота
Дарья ИВАШКИНА
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Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефтиСтраны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефтиФото: REUTERS
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Стали известны итоги встречи ОПЕК+ - переговоров членов Организации стран-экспортеров нефти и независимых государств, подписавших в конце 2016 года соглашение о сокращении нефтедобычи.

Как рассказал журналистам министр углеводородов Эквадора Карлос Перес, участники субботней встречи в Вене приняли решение аналогичное тому, которое было принято в минувшую пятницу, 22 июня, странами ОПЕК: они договорились увеличить добычу черного золота на один миллион баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.

«Да. Все согласились с ним (вчерашним решением)… Будет один миллион баррелей», - цитирует Переса РИА Новости.

Напомним, как сообщал kp.ru, в минувшую пятницу страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Как ожидается, данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-членами организации. А в субботу, 23 июня, в Вене прошла встреча участников картеля с независимыми производителями нефти (ОПЕК+).

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