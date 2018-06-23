Бельгия разгромила Тунис 5:2 на ЧМ-2018 по футболу

СЕГОДНЯ 16:56 2018-06-23T16:56:41+03:00

По два мяча у победителей забили Эден Азар и Ромелу Лукаку

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В Москве на стадионе "Спартак" завершился матч 2 тура ЧМ-2018 по футболу между Бельгией и Тунисом. Европейская команда одержала уверенную победу в этом поединке со счетом 5:2.

У Бельгии отличились Азар (6 с пенальти, 51), Лукаку (16,45), Батшуайи (90). В составе Туниса голы забили Бронн (18) и Хазри (93).

Бельгия, выиграв два стартовых матча, прошла досрочно в 1/8 финала ЧМ-2018.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Бельгия - Тунис.

Согласно официальным данным со стороны ФИФА, на эту встречу пришли 44 190 зрителей. При этом, на время чемпионата мира по футболу официальная вместимость стадиона "Спартак" составляет как раз 44 190 человек.