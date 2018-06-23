2018-06-23T17:42:28+03:00
В мире

"Достижение года": Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Пользователи соцсетей высмеяли действия президента Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Торжественное открытие дорожного знакаТоржественное открытие дорожного знакаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В пятницу, 22 июня, президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл дорожный знак на отремонтированном участке трассы ЗапорожьеДнепр.

"Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км. <...> Эта дорога отремонтирована по технологиям европейского образца, а средства на ее строительство были выделены за счет таможенного эксперимента и средств Дорожного фонда", — написал сам глава государства в своем Twitter и тут же получил множество нелестных комментариев в ответ.

Пользователям соцсетей показался нелепым тот факт, что сам президент участвует в столь незначительном событии.

Церемония состоялась в пятницу, 22 июня Фото: Twitter.com

Церемония состоялась в пятницу, 22 июняФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

"Достижение года", — отреагировал на новость в Twitter @Brav_LikvidATOr.

"Стоит глянуть на обочину, и написать на асфальте "здесь был Петя". Постеснялись бы рекламировать это позорище. Асфальт накатан на траву", - прокомментировал ситуацию @_MrPresident46.

Многие пользователи также раскритиковали ту часть церемонии, в которой Порошенко вместо того, чтобы перерезать ленточку, просто срывает полотно со знака, а жителям самого Запорожья, где все это происходило, не понравилось отношение главы государства к дорожной проблеме.

"А как Вам дороги в самом городе Запорожье?, - написал пользователь @yuran55f, -Понравились? Или с вертолета ям не видно?".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле этого года Порошенко раскритиковали также за его слова об украинской армии. Президент незалежной заявил, что их войска якобы самые эффективные в Европе, но при этом умолчал о множестве проблем в данной сфере.

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