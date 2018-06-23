"Размером с черешню": На Москву обрушились мощный град и дождь

СЕГОДНЯ 18:02 2018-06-23T18:02:57+03:00

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В субботу, 23 июня, когда жители и гости Москвы изнывали от 30-градусной жары на город неожиданно обрушились мощный ливень и град размером с черешню.

По словам очевидцев, ледяные осадки можно было наблюдать на севере города, например, в районе станций Савеловская и Беговая. В Тушино же, где в этот момент играли сборные Туниса и Бельгии, обошлось простым ливнем.

demonarh #Град размером с черешню: 2,5-3см

Пользователи социальных сетей утверждают, что от непогоды не спасали даже зонты. Между тем, у многих москвичей их и не было - кратковременные, но сильные осадки застали людей врасплох.

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Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу в столице ожидается сильная жара под 30 градусов с небольшими дождями и грозами, речи о граде не шло.

elkamsk_ 23 июня #москва #град #лето #привет

Синоптики ожидали "ледяную бурю" лишь в воскресенье. Гидрометцентр России даже объявил на утро 24 июня "желтый" уровень опасности. Это связано не только с градом, но и с сильным ветром, порыввы которого будут достигать 17 метров в секунду.