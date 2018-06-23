"Размером с черешню": На Москву обрушились мощный град и дождь
В субботу, 23 июня, когда жители и гости Москвы изнывали от 30-градусной жары на город неожиданно обрушились мощный ливень и град размером с черешню.
По словам очевидцев, ледяные осадки можно было наблюдать на севере города, например, в районе станций Савеловская и Беговая. В Тушино же, где в этот момент играли сборные Туниса и Бельгии, обошлось простым ливнем.
Пользователи социальных сетей утверждают, что от непогоды не спасали даже зонты. Между тем, у многих москвичей их и не было - кратковременные, но сильные осадки застали людей врасплох.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в субботу в столице ожидается сильная жара под 30 градусов с небольшими дождями и грозами, речи о граде не шло.
Синоптики ожидали "ледяную бурю" лишь в воскресенье. Гидрометцентр России даже объявил на утро 24 июня "желтый" уровень опасности. Это связано не только с градом, но и с сильным ветром, порыввы которого будут достигать 17 метров в секунду.
Град в Москве.Олеся НОСОВА
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