Лавров и глава МИД Бельгии обменялись футболками
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бельгийский коллега Дидье Рейндерсом обменялись футболками. Это стало возможно во время встречи глав ведомств, которая состоялась в субботу, 23 июня, в Москве.
В ходе беседы Рейндерс передал Лаврову футболку национальной сборной королевства с автографами игроков, а глава МИД РФ в рамках ответного жеста вручил коллеге майку с логотипом чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит в России.
"Я очень рад организации чемпионата мира по футболу. Я имел честь видеть очень хорошую игру и нашей сборной "Красных дьяволов", и вашей сборной. Надеюсь, что наши команды и дальше будут так продолжать", - цитирует ТАСС бельгийского дипломата.
Сергей Лавров и министр иностранных дел Бельгии обменялись футболками.
Напомним, что в субботу в Москве на стадионе "Спартак" состоялся матч второго тура ЧМ-2018 между Бельгией и Тунисом. Команда из Европы уверенно одолела противников со счетом 5:2 и досрочно прошла в 1/8 финала турнира, передает сайт kp.ru.