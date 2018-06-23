Лавров и глава МИД Бельгии обменялись футболками

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-23T18:21:38+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его бельгийский коллега Дидье Рейндерсом обменялись футболками. Это стало возможно во время встречи глав ведомств, которая состоялась в субботу, 23 июня, в Москве.

В ходе беседы Рейндерс передал Лаврову футболку национальной сборной королевства с автографами игроков, а глава МИД РФ в рамках ответного жеста вручил коллеге майку с логотипом чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит в России.

"Я очень рад организации чемпионата мира по футболу. Я имел честь видеть очень хорошую игру и нашей сборной "Красных дьяволов", и вашей сборной. Надеюсь, что наши команды и дальше будут так продолжать", - цитирует ТАСС бельгийского дипломата.

Сергей Лавров и министр иностранных дел Бельгии обменялись футболками.

Напомним, что в субботу в Москве на стадионе "Спартак" состоялся матч второго тура ЧМ-2018 между Бельгией и Тунисом. Команда из Европы уверенно одолела противников со счетом 5:2 и досрочно прошла в 1/8 финала турнира, передает сайт kp.ru.