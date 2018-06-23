2018-06-23T20:38:55+03:00
В мире

Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана за работу на Трампа

Сара Сандерс заявила, что не стала устраивать скандал и спокойно покинула заведение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента США Сара СандерсПресс-секретарь президента США Сара СандерсФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владелица одного из ресторанов в городе Лексингтон штата Вирджиния выгнала из своего заведения пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс за то, что она работает на президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 23 июня, рассказала сама американский политик.

По ее словам, неприятный инцидент произошел минувшей ночь в заведении под названием Red Hen. Сандерс заверила, что не стала устраивать скандал и "вежливо" покинула ресторан.

"Её (владелицы - прим. ред.) поступок говорит о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда делаю все возможное для того, чтобы относиться к людям, включая тех, с кем не согласна, уважительно и буду продолжать делать это", - написала пресс-секретарь Трампа в своем микроблоге в Твиттере.

Напомним, что накануне общественность вновь обрушилась на американского лидера с критикой. Так, президенту пришлось объяснятся относительно куртки своей супруги Меланьи Трамп, надпись на которой гласит "Мне действительно все равно, а вам?".

Как писал ранее сайт kp.ru, по словам самого главы государства, эта фраза относится ко всем лживым СМИ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Около 100 тысяч жителей Лондона вышли на митинг против Brexit
Любовь к футболу гангстера сгубила: Разыскиваемого Интерполом бразильца нашли на мачте в России
Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива"
Макрон призвал наказывать санкциями за антимигрантскую политику
Сборная Мексики выиграла 2:1 у команды Южной Кореи в матче ЧМ-2018
Папа Римский заявил, что без России путь к единству невозможен
Сенегальцы рассудят матч Россия - Уругвай на ЧМ-2018
В Совфеде прокомментировали предложение Рады по обмену заключенными
ОПЕК предложила РФ присоединиться к организации в качестве наблюдателя
Футболисты сборной России прилетели в Самару на игру с Уругваем
Песков прокомментировал слова Помпео о скорой встрече Путина и Трампа
Лукашенко допустил, что Белоруссия может войти в состав другого государства
Лавров и глава МИД Бельгии обменялись футболками
"Размером с черешню": На Москву обрушились мощный град и дождь
В Зимбабве произошло покушение на президента страны
"Достижение года": Порошенко торжественно открыл дорожный знак
В Литве потерпел крушение спортивно-тренировочный самолет Як-52
Бельгия разгромила Тунис 5:2 на ЧМ-2018 по футболу
Действующий президент Румынии будет баллотироваться на второй срок
Топ-менеджера Netflix уволили после его оскорбительных высказываниях о чернокожих
Власти Окинавы потребовали сократить военный контингент США на острове