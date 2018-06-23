Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана за работу на Трампа

СЕГОДНЯ 20:38 2018-06-23T20:38:55+03:00

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Владелица одного из ресторанов в городе Лексингтон штата Вирджиния выгнала из своего заведения пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс за то, что она работает на президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 23 июня, рассказала сама американский политик.

По ее словам, неприятный инцидент произошел минувшей ночь в заведении под названием Red Hen. Сандерс заверила, что не стала устраивать скандал и "вежливо" покинула ресторан.

"Её (владелицы - прим. ред.) поступок говорит о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда делаю все возможное для того, чтобы относиться к людям, включая тех, с кем не согласна, уважительно и буду продолжать делать это", - написала пресс-секретарь Трампа в своем микроблоге в Твиттере.

Напомним, что накануне общественность вновь обрушилась на американского лидера с критикой. Так, президенту пришлось объяснятся относительно куртки своей супруги Меланьи Трамп, надпись на которой гласит "Мне действительно все равно, а вам?".

Как писал ранее сайт kp.ru, по словам самого главы государства, эта фраза относится ко всем лживым СМИ.