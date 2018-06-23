2018-06-23T21:59:32+03:00
В мире

На митинг оппозиционного кандидата в президенты Турции пришли 5 млн человек

Досрочные выборы лидера республики пройдут уже в воскресенье, 24 июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем ИнджеКандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем ИнджеФото: REUTERS
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Кандидат в президенты Турции от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже собрал на своем митинге в Стамбуле пять миллионов человек. Агитационное мероприятие состоялось в районе Мальтепе в субботу, 23 июня, в рамках избирательной гонки.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что досрочные президентские и парламентские выборы состоятся в Турции уже в это воскресенье.

"Завтра настанет конец дискриминации, завтра настанет конец бессмысленным растратам государственных средств. За последние пять дней мы провели 107 митингов, и я благодарен вам за вашу поддержку", - цитирует оппозиционера газета Cumhuriyet.

Кандидат в президенты пообещал, что ели граждане выберут его, то он восстановит разорванные шесть лет назад дипломатические отношения с Сирией, отменит режим чрезвычайного положения, который был введен в 2016 году после попытки госпереворота и приложит усилия по созданию новых рабочих мест, передает Sabah,

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