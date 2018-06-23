2018-06-23T22:35:44+03:00
Политика

В Госдуме ответили на слова украинской писательницы о России

Ранее Лариса Ницой заявила, что граждане незалежной являются истинными русскими, но Петр I "украл" у них право так называться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуме ответили на «кражу названия» у УкраиныВ Госдуме ответили на «кражу названия» у УкраиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Государственной думы Леонид Калашников раскритиковал недавнее предложение украинской детской писательницы Ларисы Ницой о переименовании России и указал на историческую недостоверность ее заявлений.

Напомним, что ранее женщина выразила убежденность в том, что именно украинцы являются настоящими русскими, и само название "Русь" у Киева якобы украл еще сам Петр I. Основываясь на таких выводах писательница предложила переименовать Россию в "Московию".

"Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше", — цитирует РИА Новости парламентария.

Между тем, другой депутат Госдумы - Виталий Милонов назвал высказывания Ницой "полным бредом". Он заявил, что писательница выдумывает какую-то "Укро-Нарнию", а ведь, по факту, Украины, как самостоятельного государства, никогда и не существовало, передает сайт kp.ru.

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