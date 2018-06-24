В США больше 500 детей иммигрантов вернулись в семьи

СЕГОДНЯ 08:11 2018-06-24T08:11:31+03:00

Более 500 детей иммигрантов вернулись к родителям, сообщили в МВБ США Фото: REUTERS

Об этом сообщается в заявлении министерства внутренней безопасности США

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В Соединенных Штатах больше 500 детей иммигрантов, разлученных с семьями из-за политики "нулевой терпимости", вернулись к родителям. Об этом сообщается в заявлении министерства внутренней безопасности США.

Напомним, с апреля в США реализуется политика "нулевой терпимости" к тем, кто нелегально переходит границы. В результате не меньше 2,3 тысячи детей были отделены от родителей и содержались отдельно в лагерях для мигрантов.

"Служба таможенного и пограничного контроля США воссоединила 522 беспризорных детей иностранцев под стражей, которые были разлучены со взрослыми, в рамках инициативы "нулевой терпимости", — отмечается в заявлении министерства.

Также из-за погоды было отложено воссоединение 16 детей, которое должно было состояться 22 июня.

Кроме того, некоторые несовершеннолетние были разлучены по другим причинам, а не из-за политики "нулевой терпимости". В связи с этим их не будут возвращать родственникам, так как взрослые могут угрожать безопасности детей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мигрантскую политику Трампа, при которой детей разлучают с родителями, раскритиковали многие, в том числе его супруга Меланья.