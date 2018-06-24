В Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы

СЕГОДНЯ 09:12 2018-06-24T09:13:00+03:00

Кандидатами на пост глав государства являются шесть человек, среди них действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 июня, в Турции начались первые после попытки госпереворота в июле 2016 года досрочные президентские и парламентские выборы. Голосование должно было пройти в ноябре 2019 года, но в апреле президент Тайип Эрдоган заявил, что досрочные выборы состоятся 24 июня.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени, которое совпадает с московским, а закроются в 17:00. За президента и состав нового Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) могут проголосовать больше 56 млн зарегистрированных избирателей.

Национальный парламент теперь будет состоять не из 550, а из 600 депутатов. А также понижен возрастной предел для парламентариев с 25 до 18 лет. Президент Турции, как и парламент, избираются всенародным голосованием на пятилетний срок.

Кандидатами на пост глав государства являются шесть человек, среди них действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, представитель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

В парламентских выборах принимают участие восемь политических партий.