2018-06-24T02:36:29+03:00
В мире

В Турции 24 июня состоятся досрочные парламентские и президентские выборы

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган
Денис СУХОВ
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В Турции 24 июня состоятся досрочные парламентские и президентские выборыВ Турции 24 июня состоятся досрочные парламентские и президентские выборыФото: REUTERS
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В Турции 24 июня состоятся досрочные президентские и парламентские выборы — первые после попытки госпереворота в июле 2016 года. Также плебисцит знаменует вступление в силу конституционных поправок о введении в стране президентской формы правления.

Изначально предполагалось, что выборы в Турции пройдут 19 ноября, однако в апреле этого года власти страны приняли решение о досрочном голосовании, чтобы как можно скорее завершить переход от парламентской к президентской форме правления.

Сегодня более 56 млн турецких избирателей должны будут выбрать главу государства и определить состав парламента на пятилетний срок полномочий. Избирательные участки откроются в 8:00 мск и закончат работу в 17:00. После этого в первую очередь подсчитают голоса, отданные за кандидатов в президенты.

На президентский пост претендуют шесть кандидатов: действующий глава государства Тайип Эрдоган от правящей Партии справедливости и развития, Мухаррем Индже от главной оппозиционной силы - Народно-республиканской партии (НРП), Мерал Акшенер от оппозиционной «Хорошей партии», Темель Карамоллаоглу от «Партии благополучи», Догу Перинчек от партии «Родина» и Селахаттин Демирташ от курдской «Партии демократии народов».

Фаворитами гонки считаются Эрдоган и Индже, накануне выборов оба кандидата провели массовые митинги в свою поддержку. Действующий президент рассчитывает победить в первом туре, набрав более 50% голосов. Однако результаты ряда опросов свидетельствуют о необходимости второго тура, который может состояться 8 июля.

На парламентских выборах Эрдоган призвал сторонников голосовать за «Народный альянс», созданный его Партией справедливости и развития и Партией националистического движения. В свою очередь оппозиция сформировала свой «Национальный альянс» в составе «Народно-республиканская партии», «Хорошая партии» и «Партии благополучия».

В этом году избиратели в Турции впервые проголосуют одновременно и за партию и за соответствующий альянс. Набранные альянсами голоса будут подсчитываться путем сложения голосов, полученных входящими в них партиями. Таким образом в составе альянса в парламент пройдут политические силы, которые не смогли бы сделать этого самостоятельно.

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