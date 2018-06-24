2018-06-24T12:37:42+03:00
Туризм

Рост цен на топливо приведет к подорожанию турпутевок на 10%

Эксперты прогнозируют увеличение стоимости путевок к зиме
Екатерина БОЛГОВА
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Эксперты полагают, что рост цен на топливо приведет к подорожанию турпутевок на 10%Эксперты полагают, что рост цен на топливо приведет к подорожанию турпутевок на 10%Фото: REUTERS
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Рост цен на топливо в России приведет к подорожанию туристических путевок примерно на 10%. Об этом заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

Он отметил, что тем, кто уже приобрел путевки, можно не беспокоиться. Дело в том, что компании обычно не перекладывают на клиентов нагрузку, вызванную ростом цен на топливо. А вот к зиме стоимость отдыха может подорожать.

По мнению экспертов, до конца лета цены на путевки точно останутся на прежнем уровне. Но фирмы не могут брать на себя всю нагрузку и работать в ущерб собственным интересам, поэтому в долгосрочной перспективе возможны изменения, пишет «Российская газета».

Напомним, в мае в России был зафиксирован резкий рост цен на топливо. Правительство в связи с этим решило снизить акцизы на топливо и договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» цен. В результате к середине июня удалось остановить рост.

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