Премьер Турции в шутку пообещал выставить свое кресло на аукцион после выборов

СЕГОДНЯ 14:51 2018-06-24T14:51:19+03:00

Форма правления в Турции поменяется с парламентской на президентскую республику

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в шутку пообещал выставить свое кресло на аукцион, так как после выборов форма правления в стране поменяется с парламентской на президентскую респбулику.

«Надеюсь, что выборы поспособствуют дальнейшей консолидации нашего общества и станут залогом долгосрочного мира в стране. Президентская форма правления даст возможность республике достичь новых рубежей развития. Это также укрепит нашу безопасность и стабильность», - сказал Йылдырым на одном из избирательных участков в Измире.

Он отметил, что после упразднения его должности кресло останется у него.

«Я выставлю его на аукцион», — пошутил премьер, передает Анатолийское агентство.

Напомним, в воскресенье, 24 июня, в Турции проводятся первые после попытки госпереворота в 2016 году досрочные выборы президента и парламента. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.