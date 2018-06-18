СМИ: Зеехофер и Меркель договорятся о компромиссном решении проблемы с беженцами

СЕГОДНЯ 15:35 2018-06-18T15:35:27+03:00

Канцлер ФРГ намерена проинформировать своих соратников из Христианско-демократического союза о результатах переговоров с европейскими партнерами

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Федеральный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель все-же согласится с решениями по проблеме нелегальной миграции, которые видвигает глава МВД ФРГ и председатель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники. Утверждается, что Меркель примет условия своего союзника по блоку ХСС/ХДС. Кроме того, 1 июля канцлер проинформирует однопартийцев из ХДС о результатах переговоров с европейскими партнерами.

При этом, по данным издания Die Welt, именно Зеехоферу пришлось идти на уступки для достижения компромисса. Известно, что глава МВД намеревался представить свой план урегулирования проблемы нелегальной миграции из 63 пунктов.

Одним из основных пунктов является предложение отказывать в убежище беженцам, уже зарегистрированным в других странах, и разворачивать их обратно прямо на границе ФРГ.

Партия Меркель категорически не согласилась с этим условиям, так как оно означало бы, что Германия будет просто возвращать беженцев обратно в Италию, Грецию и Австрию — именно в этих странах мигранты, как правило, впервые встают на учет.

Канцлер ФРГ настаивает, что проблему миграции надо решать в интересах всего Евросоюза, на основе двусторонних договоренностей между странами, которых вопрос с беженцами затрагивает в первую очередь. Глава немецкого правительства попросила у Зеехофера и ХСС отсрочки до саммита ЕС в Брюсселе, где она рассчитывает достичь соответствующих соглашений.

Ожидается, что Зеехофер представит смягченный вариант своего плана, по которому зарегистрированных беженцев не будут пускать в ФРГ только в случае, если приемлемых договоренностей с партнерами по ЕС достичь не удастся.

Напомним, в настоящее время прибывающие беженцы могут оставаться на территории Германии до тех пор, пока рассматривается вопрос о предоставлении им убежища. Зачастую этот вопрос затягивается на годы из-за массового наплыва мигрантов. Ситуация вызвала обостренное противостояние между Меркель и Зеехофером, которое могло вылиться в полноценный правительственный кризис.