2018-06-24T18:32:45+03:00
В мире

В Турции завершились президентские и парламентские выборы

Ожидается, что первые итоги голосования появятся в течение ближайших двух часов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В Турции завершились президентские и парламентские выборыВ Турции завершились президентские и парламентские выборыФото: REUTERS
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В воскресенье, 24 июня, в 17:00 мск в Турции завершились досрочные президентские и парламентские выборы. Именно в это время в стране закрылись все участки для голосования.

Причем, как заверил министр юстиции республики Абдулхамит Гюль, каких-либо серьезных происшествий в ходе выборов зафиксировано не было. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также не обнаружили нарушений, сообщает агентство Anadolu.

Стоит отметить, что в Высшей избирательной комиссии ранее пообещали, что постараются огласить результаты выборов до окончания дня. Известно, что сначала будут подсчитаны голоса, которые избиратели отдали за кандидатов в президенты

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Избирательные участки открылись в стране в 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Причем на пост главы государства претендовали в общей сложности шесть человек, среди которых и действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выборы в Турции.Аббас ДЖУМА

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