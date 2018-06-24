В Турции завершились президентские и парламентские выборы

СЕГОДНЯ 17:48 2018-06-24T18:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 июня, в 17:00 мск в Турции завершились досрочные президентские и парламентские выборы. Именно в это время в стране закрылись все участки для голосования.

Причем, как заверил министр юстиции республики Абдулхамит Гюль, каких-либо серьезных происшествий в ходе выборов зафиксировано не было. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также не обнаружили нарушений, сообщает агентство Anadolu.

Стоит отметить, что в Высшей избирательной комиссии ранее пообещали, что постараются огласить результаты выборов до окончания дня. Известно, что сначала будут подсчитаны голоса, которые избиратели отдали за кандидатов в президенты

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента. Избирательные участки открылись в стране в 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Причем на пост главы государства претендовали в общей сложности шесть человек, среди которых и действующий президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.