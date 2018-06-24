Экстренный саммит ЕС не достиг никаких договоренностей по миграции

СЕГОДНЯ 21:57 2018-06-24T21:57:12+03:00

Между тем все страны смогли изложить свои позиции

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Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал об итогах экстренного саммита ЕС по миграции, состоявшегося в это воскресенье, 24 июня, в Брюсселе. По его словам, лидеры 16 стран-членов Евросоюза так и не достигли никаких практических договоренностей.

Как заметил глава испанского правительства, у европейцев есть только общее понимание того, что меры по урегулированию миграционного кризиса должны быть общеевропейскими. «Есть только общее понимание, что ответ на вызовы миграции должен быть только общеевропейским. Мы все смогли изложить свои позиции», - цитирует Санчеса ТАСС.

А канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь отметила, что все участники встречи согласились с необходимостью сократить число нелегальных мигрантов и укрепить границы европейского сообщества. «Мы все едины в том, что хотим сократить нелегальную миграцию, что хотим защищать наши внешние границы и что несем ответственность по всем темам», - сказала Меркель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье канцлер ФРГ признала, что государства Европейского союза на данном этапе не могут найти общего решения миграционной проблемы.