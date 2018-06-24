Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции до окончания подсчета голосов

24 Июнь 23:19 2018-06-24T23:19:42+03:00

При этом политик выразил надежду на то, что его оппоненты смогут принять поражение достойно

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Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем на прошедших в это воскресенье, 24 июня, в республике президентских выборах еще до окончания подсчета голосов.

Так, нынешний глава государства в ходе обращения к гражданам по национальному телевидению заявил, что народ доверил ему роль президента страны, а парламентское большинство - «Народному альянсу», в который вошли правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и националистическая Партия национального движения (ПНД). При этом Эрдоган сослался на неофициальные результаты выборов, обнародованные ранее турецкими СМИ.

«Согласно неофициальным результатам, наш народ доверил мне роль президента страны, а парламентское большинство "Народному альянсу"», - сказал президент республики и поблагодарил всех за доверие.

Также политик выразил надежду на то, что его оппоненты смогут принять поражение достойно, сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Аббас Джума в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в это воскресенье, 24 июня, граждане Турции впервые в истории выбирали президента и одновременно новый состав парламента.

Причем на пост главы государства претендовали в общей сложности шесть человек: помимо Эрдогана это Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от «Хорошей партии», Догу Перинчек от «Родины», Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.