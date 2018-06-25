Эрдоган побеждает на выборах президента Турции с результатом 52,5% после подсчета 98% голосов

СЕГОДНЯ 01:57 2018-06-25T02:04:07+03:00

Ранее политик уже объявил о своей победе в эфире национального телевидения и призвал соперников достойно признать поражение

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Действующий глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на досрочных президентских выборах в стране с результатом 52,5%. Об этом сообщили в Высшем избирательном совете республики по итогам подсчета 98% голосов.

Ближайший конкурент Эрдогана, оппозиционный политик Мухаррем Индже получил на данный момент 30,8% голосов избирателей.

Одновременно на парламентских выборах в Турции лидирует «Народный альянс» в составе правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения. Вместе они набирают 53,6% голосов и получают 342 из 600 депутатских мандатов.

Оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 22,7% голосов, «Хорошая партия» - 10,1%, а курдская Партия демократии народов — 11,5%.

Ранее Эрдоган уже поздравил себя с победой в эфире национального телевидения, выразив надежду, что соперники примут поражение достойно. В свою очередь Мухаррем Индже признал, что на выборах лидирует действующий глава государства.

«Я признаю, что на выборах победу одержал Эрдоган», - цитирует Индже телеканал Haber Turk.

Напомним, состоявшиеся в воскресенье президентские и парламенсткие выборы в Турции стали первыми после попытки госпереворота в летом 2016 года. Более того, плебисцит знаменует собой переход страны от парламентской к президентской форме правления.