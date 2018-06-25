Глава Минтруда считает конкурентоспособным предлагаемый правительством пенсионный возраст
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин уверен, что предлагаемое правительством повышение пенсионного возраста не окажется негативного влияния на рынок труда.
Об этом он заявил в интервью газете «Известия». В частности, глава Минтурда не согласился с утверждениями, что после реформы людей предпенсионного возраста зачастую будут увольнять раньше планируемого выхода на пенсию.
«Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», - подчеркнул Топилин.
Он также добавил, что не видит в ситуации с повышением пенсионного возраста угрозы для молодых работников, которые выходят на рынок труда — переходный период реформы приходится на взросление самых малочисленных поколений 1990-х и начала 2000-х годов.
«У нас есть люфт — на рынок выходит мало людей, снижается численность населения трудоспособного возраста...Безусловно, за этим нужно очень внимательно наблюдать, серьезно работать инспекциям по труду, если у людей, которые будут несколько дольше работать, возникнут риски», - добавил министр.
Кроме того, молодые специалисты и работники предпенсионного возраста как правило претендуют на разные рабочие места и профессиональные области, поэтому серьезной конкуренции не возникнет, уверен Топилин.
Как сообщал сайт «КП», ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Предполагается, что в случае принятия, реформа будет проводиться поэтапно уже с 2019 года.