Глава Минтруда считает конкурентоспособным предлагаемый правительством пенсионный возраст

СЕГОДНЯ 04:16 2018-06-25T04:16:44+03:00

По мнению Максима Топилина, ключевым фактором для работодателя являются не возраст, а уровень компетенции сотрудников

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин уверен, что предлагаемое правительством повышение пенсионного возраста не окажется негативного влияния на рынок труда.

Об этом он заявил в интервью газете «Известия». В частности, глава Минтурда не согласился с утверждениями, что после реформы людей предпенсионного возраста зачастую будут увольнять раньше планируемого выхода на пенсию.

«Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», - подчеркнул Топилин.

Он также добавил, что не видит в ситуации с повышением пенсионного возраста угрозы для молодых работников, которые выходят на рынок труда — переходный период реформы приходится на взросление самых малочисленных поколений 1990-х и начала 2000-х годов.

«У нас есть люфт — на рынок выходит мало людей, снижается численность населения трудоспособного возраста...Безусловно, за этим нужно очень внимательно наблюдать, серьезно работать инспекциям по труду, если у людей, которые будут несколько дольше работать, возникнут риски», - добавил министр.

Кроме того, молодые специалисты и работники предпенсионного возраста как правило претендуют на разные рабочие места и профессиональные области, поэтому серьезной конкуренции не возникнет, уверен Топилин.

Как сообщал сайт «КП», ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Предполагается, что в случае принятия, реформа будет проводиться поэтапно уже с 2019 года.