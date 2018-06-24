Как выходят на пенсию в разных странах

СЕГОДНЯ 01:02 2018-06-24T00:59:56+03:00

Повышение возраста, в котором можно отправляться на заслуженный отдых, произошло уже во во многих государствах

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Предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста в нашей стране внесен в Госдуму. Повышать собираются плавно: ежегодно отодвигая выход на пенсию для граждан на год. К 2029 году все мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, к 2034 году женщины - в 63 года.

Подобные переходы уже произошли во многих странах. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 30 развитых и развивающихся государств повысили или собираются повысить пенсионный возраст в ближайшие годы.

Итальянские страсти

Первой в Европе пенсионную реформу начала Италия. В 2008 году итальянские мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. К 2021 году пенсионный возраст для мужчин и женщин должен стать единым - 67 лет.

Для мужчин планку каждый год будут поднимать на 2 месяца, для женщин - на 7 месяцев. Это в общем-то уже и происходит последние 10 лет. И не сказать, что итальянцы рады. Потому лидеры партий перед выборами кормят народ обещаниями: мол, они-то разберутся с пенсионной реформой как следует.

Самое смелое предложение последних лет озвучил зам премьер-министра Маттео Сальвини. Он предложил сместить фокус с возраста пенсионера на его рабочий стаж. Идея такова: человек, который 41 год делал пенсионные отчисления, имеет право уйти на пенсию в любом возрасте. Итальянцам предложение понравилось, а вот правительству - нет.

Великобритания: реформа за реформой

Для британцев реформа по повышению пенсионного возраста должна была вот-вот закончиться. Она началась в 2010 году и длилась 8 лет. В результате женщины и мужчины уходят на пенсию одинаково - в 65 лет. Но тут планы правительства вновь поменялись. До октября 2020 года в королевстве собираются повысить пенсионный возраст еще на год - до 66 лет. В 2026 году - до 67 лет. А в 2039 году - до 68 лет. Причина проста: продолжительность жизни в Великобритании растет, и пенсионная система уже не справляется с выплатами. При этом, если пенсионер чувствует, что хочет и может трудиться дальше, работодатель не имеет права его уволить. Более того, ему еще и щедро приплатят. Пенсионеры, продолжающие работать, имеют право на надбавку к пенсии за каждый лишний трудовой год. Такой бонус может составлять до 25% заработной платы. Кстати, аналогичное правило действует и во Франции. Только там пенсионная надбавка у работающего пенсионера всего 3%.

30 развитых и развивающихся государств повысили или собираются повысить пенсионный возраст в ближайшие годыФото: EAST NEWS

Немецкая меркантильность

В Германии получилась чуть ли не самая медленная пенсионная реформа в мире. Немцам всего-то было надо повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин на 2 года с 65 лет до 67. Кстати, в Евросоюзе с 1977 года существует директива, по которой пенсионный возраст для обоих полов должен быть одинаков. Такое вот гендерное равенство.

О будущей реформе в Германии объявили за 5 лет до ее начала. Стартовала она в 2012 году и растянется аж до 2029 года. Первый этап продлится до 2024 года. За 12 лет пенсионный возраст повысят на… год! Ежегодно планка будет подниматься всего на 1 месяц. Второй этап (с 2024 года по 2029-й) пойдет чуть быстрее - ежегодно пенсионный возраст будет прибавлять по 2 месяца.

Уходить на пенсию в Германии можно и до 67 лет. Только придется за это заплатить. В пенсионном законодательстве прописано: за каждый недоработанный месяц немец должен вернуть в бюджет 0,3% от своих пенсионных накоплений.

Инновационная Словакия

В Словакии решили избежать традиционных споров о справедливом возрасте выхода на пенсию. Власти решились на необычный эксперимент - ввели плавающий пенсионный возраст. Каждый год он меняется и рассчитывается на основе свежих данных о продолжительности жизни в стране.

Это единственное государство, где пенсионный возраст исчисляется не просто в годах, но и в днях. Например, в 2018 году право просить о пенсию у словаков появляется при достижении 62 лет и 72 дней. Еще одним условием для получения пенсии является количество отработанных лет и сделанные в этот период социальные выплаты государству. Минимум таких лет должно быть 15.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бывший СССР: остались двое

Во всех республиках бывшего СССР после 1990 года пенсионный возраст или уже был повышен, или его повышение происходит сейчас. Во всех, кроме Узбекистана и России.

К слову, на Украине пенсионный возраст женщин поднимется до 60 лет к 2020 году. Мужчин решили не трогать - их продолжительность жизни традиционно ниже, чем женская. В Беларуси тоже приняли волевое решение. Возраст выхода на пенсию у белорусов был такой же, как у нас. С 1 января 2017 года он будет ежегодно повышаться на 6 месяцев. В итоге мужчины станут уходить на заслуженный отдых в 63 года. Женщины - в 58 лет.

Как выходят на пенсию в разных странах

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Может ли Россия использовать чужой опыт?

- В мире пенсионные системы постоянно реформируются, - объясняет экономист Максим Кваша. - Связано это с тем, что в разных странах все время меняются продолжительность жизни, соотношение между работающим и неработающим населением. Увы, какой-то идеальной пенсионной системы, которую можно универсально использовать для всех стран, нет. Нельзя взять, например, американскую, главным образом накопительную, и применить ее к России. Американская пенсионная система наложена на хорошо работающий фондовый рынок, на историю низкой инфляции, на одну из самых сильных экономик в мире. Или взять Данию - это страна, где одна из самых больших пенсий в мире, около 2500 евро. Это сочетается с гигантскими налогами, которые в России сложно представить. Или норвежский опыт. У станы большие государственные накопления в виде нефтяного фонда. Доходы от него гарантируют высокую пенсию. Но норвежцы несколько десятилетий копили этот фонд и не проходили через такую череду кризисов, как Россия.

КСТАТИ

Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в Пенсионном фонде в 2 раза больше

10 фактов о пенсиях в разных странах

1. Средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии.

2. Впервые на государственном уровне военные пенсии были введены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам (подробности)