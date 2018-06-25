2018-06-25T11:47:21+03:00
В мире

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции

По словам российского лидера, результаты этих выборов свидетельствуют о большом политическом авторитете Реджепа Тайипа Эрдогана
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В понедельник, 25 июня, президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции.

"Глава российского государства подчеркнул, что результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана, широкой поддержке проводимого под его руководством курса на решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед Турцией", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер также отметил поступательный характер развития партнерских отношений России и Турции.

"Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, накануне в Турции состоялись досрочные президентские выборы, победу на которых, по предварительным данным, одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. За него отдали свои голоса 52,5% избирателей.

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