2018-06-25T12:13:40+03:00
В мире

Будапешт указал Киеву на угнетение венгров в Закарпатье

МИД Венгрии также заявил, что они надеются на развитие отношений с Украиной
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал Киеву на нарушение прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Он попросил оставить венгров в покое и не объяснять сложившуюся ситуацию обострением отношений с Москвой. По словам главы МИДа, разногласия с Россиией не должны касаться венгров.

«Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?» - возмутился Сийярто.

Так же он напомнил, что Будапешт активно поддерживал введение безвизового режима между ЕС и Украиной и выразил надежду на возвращение отношений двух стран до уровня, в котором они находились до принятия закона об образовании в сентябре 2017 года.

«Мы заинтересованы в эффективных и прагматичных отношениях с Украиной, которые базируются на взаимном уважении. Так и было до сентября прошлого года, когда мы твердо поддерживали европейские и евроатлантические стремления Украины», - отметил Сийярто в интервью ТСН.

Напомним, что в сентябре прошлого года на Украине был принят закон, по которому с пятого класса дети нацменьшинства обязаны учиться на украинском языке. Подобный закон нарушает их права, среди нацменьшинства много этнических венгров. В Будапеште сообщили, что надеются на переговоры по закону об образовании в июле.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в колонию
Американские ученые воссоздали мозг неандертальца
В столичном метро восстановили движение на салатовой ветке
"Российский Златан Ибрагимович": На Западе восхищаются игрой Артема Дзюбы
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции
Штрафы за нарушения ПДД до 3 тысяч рублей банки будут списывать со счета автоматически
Сирийские войска отразили атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов
Работников московских больниц обучат этике общения
Ученые создали лекарство, которое останавливает развитие рака
Глава Минтруда не исключил роста выплат работающим женщинам в декрете
Минсельхоз Казахстана запретил ввоз продукции 36 российских птицефабрик
В Госдуме прокомментировали слова украинского депутата об обнищании Украины
Француженка случайно пересекла американо-канадскую границу и отправилась на две недели в тюрьму
В Нигерии во время битвы за воду погибли почти 100 человек