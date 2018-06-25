Будапешт указал Киеву на угнетение венгров в Закарпатье

СЕГОДНЯ 12:13 2018-06-25T12:13:40+03:00

МИД Венгрии также заявил, что они надеются на развитие отношений с Украиной

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто указал Киеву на нарушение прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Он попросил оставить венгров в покое и не объяснять сложившуюся ситуацию обострением отношений с Москвой. По словам главы МИДа, разногласия с Россиией не должны касаться венгров.

«Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?» - возмутился Сийярто.

Так же он напомнил, что Будапешт активно поддерживал введение безвизового режима между ЕС и Украиной и выразил надежду на возвращение отношений двух стран до уровня, в котором они находились до принятия закона об образовании в сентябре 2017 года.

«Мы заинтересованы в эффективных и прагматичных отношениях с Украиной, которые базируются на взаимном уважении. Так и было до сентября прошлого года, когда мы твердо поддерживали европейские и евроатлантические стремления Украины», - отметил Сийярто в интервью ТСН.

Напомним, что в сентябре прошлого года на Украине был принят закон, по которому с пятого класса дети нацменьшинства обязаны учиться на украинском языке. Подобный закон нарушает их права, среди нацменьшинства много этнических венгров. В Будапеште сообщили, что надеются на переговоры по закону об образовании в июле.