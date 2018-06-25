2018-06-25T13:05:48+03:00
Экономика

Цены на нефть снижаются после переговоров стран ОПЕК+

Падение цен связано с ожиданием увеличения объемов добычи нефти
Екатерина БОЛГОВА
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Нефть марки Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+‍Нефть марки Brent подешевела на 2% после встречи ОПЕК+‍Фото: REUTERS
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Мировые цены на нефть снижаются после переговоров стран ОПЕК+. Это связано с ожиданием увеличения объемов добычи нефти. Так, цена на нефть марки Brent снизилась на 1,7 процента, составив 74,03 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на утро понедельника, 25 июня.

Напомним, государства-члены ОПЕК и ряд стран не входящих в организацию (ОПЕК+) договорились в субботу, 23 июня, об увеличении добычи на один миллион баррелей в сутки. Это может привести к переизбытку предложения на рынке во втором полугодии на 200 тысяч баррелей в сутки. Также участники переговоров не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

В конце 2016 года страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи, затем это соглашение не раз продлевалось.

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