2018-06-25T18:11:26+03:00
В мире

Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии

Его могут депортировать в Тунис
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
В Германии был задержан экс-охранник бывшего главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.В Германии был задержан экс-охранник бывшего главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы ФРГ задержали бывшего охранника Усамы бен Ладена – экс-главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Не исключено, что 42-летнего экс-охранника Сами А. депортируют в Тунис, на родину. Известно, что с 2005 года он проживал в городе Бохум, а власти земли Северный Рейн-Вестфалия в апреле занесли его в список потенциально опасных лиц. Выслать из Германии Сами А. не было возможности. Высший административный суд в Мюнстере постановил, что в случае возвращения экс-охранника на родину в Тунис, он будет подвержен пыткам.

Как сообщает газета Bild, теперь Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало решение о недопустимости депортации Сами А. Задержание произошло в полиции, где он должен регулярно отмечаться.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о захвате ливийской армией одного из главарей "Аль-Каиды", приближенного Усамы бен Ладена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова
Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Молдавии резолюцию ООН по Приднестровью
Александр Овечкин болеет за сборную России вместе с Глушаковым
Валентин Гафт болеет за российскую сборную в матче Уругвай-Россия из кардиологического отделения
В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице