Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии

СЕГОДНЯ 18:11 2018-06-25T18:11:26+03:00

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Правоохранительные органы ФРГ задержали бывшего охранника Усамы бен Ладена – экс-главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Не исключено, что 42-летнего экс-охранника Сами А. депортируют в Тунис, на родину. Известно, что с 2005 года он проживал в городе Бохум, а власти земли Северный Рейн-Вестфалия в апреле занесли его в список потенциально опасных лиц. Выслать из Германии Сами А. не было возможности. Высший административный суд в Мюнстере постановил, что в случае возвращения экс-охранника на родину в Тунис, он будет подвержен пыткам.

Как сообщает газета Bild, теперь Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало решение о недопустимости депортации Сами А. Задержание произошло в полиции, где он должен регулярно отмечаться.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о захвате ливийской армией одного из главарей "Аль-Каиды", приближенного Усамы бен Ладена.