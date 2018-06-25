В Варшаве планируют демонтировать памятник Благодарности Красной армии

СЕГОДНЯ 22:22 2018-06-25T22:22:44+03:00

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В понедельник, 25 июня, власти Варшавы заявили о намерении демонтировать памятник Благодарности Красной армии, который находится в Скарышевском парке города на правом берегу Вислы.

Причем после демонтажа монумент планируется перевезти в Музей польской истории. «Судьба памятника Благодарности Красной армии <…> зависит от позиции Музея польской истории. После получения положительного решения начнется его демонтаж. Музей примет памятник в свое собрание», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте польской столицы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 июня прошлого года в Польше решили снести памятники красноармейцам. Тогда отмечалось, что планируется уничтожить около 500 мемориалов.

СПРАВКА «КП»

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Скарышевском парке варшавского района Прага 15 сентября 1946 года - в память о красноармейцах, погибших здесь во время кровопролитных боев с нацистами в сентябре 1944-го. Стоит отметить, что этот монумент регулярно становится мишенью вандалов.