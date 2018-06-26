2018-06-26T01:47:54+03:00
Политика

В Госдуме обвинили США в намерении не пустить более дешевый газ в Европу

Америка пытается навязать европейским странам свой газ, рассказывая об опасности «Северного потока-2»
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдуме считают, что США преследует свои экономические интересы, запугивая ЕС проектом "Северный поток-2"В Госдуме считают, что США преследует свои экономические интересы, запугивая ЕС проектом "Северный поток-2"Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты стараются не допустить строительства трубопровода «Северный поток-2», чтобы «протолкнуть» свой газ на рынок Европы. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова заместителя помощника госсекретаря США Сандры Оудкирк об остановке российского проекта.

«США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного», - отметил депутат в интервью RT.

По словам Ананских, Вашингтон запугивает ЕС абсурдными рассказами о том, что «Северный поток-2» угрожает безопасности Европы. Он напомнил, что Россия никогда не приостанавливала подачу газа в европейские страны.

Глава комитета Госдумы считает, что пока Дания не согласует строительство газопровода, вероятность остановки проекта остается. Однако это не в интересах граждан Евросоюза.

Как писал сайт kp.ru, Оудкирк в понедельник заявила, что США рассчитывают, что Европейский союз остановит или отложит строительство газопровода «Северный поток - 2». В Вашингтоне считают, что этот проект является «проблемой для Европы и Украины».

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