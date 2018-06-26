2018-06-26T12:24:02+03:00
Политика

Российскому телеведущему Евгению Примакову запретили въезд на Украину

Члена общественной палаты РФ назвали угрозой национальной безопасности государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Евгений ПримаковЖурналист Евгений ПримаковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Члену Общественной палаты России, журналисту и телеведущему Евгению Примакову отказали во въезде на Украину сроком на пять лет. Причиной стало то, что государственный деятель якобы несет "угрозу" национальной безопасности страны. Об этом рассказал сам Примаков.

Он подчеркнул, что всего лишь хотел посетить конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Я сюда ехал с какими-то, как мне казалось, адекватными предложениями. Например, я хотел предложить коллегам постулировать, что журналисты не являются комбатантами. Что делало бы хотя бы первые шаги для построения какого-то минимального доверия, которого нет у сторон друг к другу. Но оказалось, что голос разума и адекватности коллегам не был нужен", - цитирует "Интерфакс" ведущего программы "Международное обозрение".

Стоит отметить, что украинские власти регулярно отказывают российским гражданам во въезде. В основном, это бывает связано с посещением ими Крыма или заявлениями о принадлежности полуострова РФ.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что на территорию незалежной не смог попасть российский стендап-комик Данила Поперечный, который закончил на Украине среднюю школу, и чья мама до сих проживает там.

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