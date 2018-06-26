"С его уходом литературное пространство опустело": Илья Резник о смерти Андрея Дементьева

СЕГОДНЯ 12:53 2018-06-26T12:53:08+03:00

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Народный артист России Илья Резник назвал огромной потерей смерть своего товарища поэта Андрея Дементьева.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мужчина скончался во вторник, 26 июня, в возрасте 89 лет. Несколько недель назад его экстренно госпитализировали с осложнениями воспалительного заболевания и с тех пор артист проходил лечение.

"Только-только мне жена моя сообщила эту жуткую весть неожиданную. Андрюша – последний шестидесятник, классик наш. С его уходом, конечно, опустело литературное пространство", - прокомментировал случившееся Резник.

Он рассказал, что в последнее время часто общался с Андреем Дмитриевичем. Так, они встречались на книжной выставке, на юбилее у Резника и на литературном вечере у Зураба Церетели, где провели баттл-импровизацию, по очереди зачитывая стихи.

"И с Аней (Анна Пугач - супруга Андрея Дементьева, - ред.) у нас была договоренность, мы придумали такой концерт на родине Андрюши сделать, две легенды, что ли. Каждый со своими песнями, со своими стихами. Это у нас было в плане. И это было бы замечательно – поехать на родину Андрея", - сказал поэт в эфире Радио "Комсомольская правда".

По мнению Резника, песни и другие произведения Дементьева останутся в российском фонде на долгие десятилетия, потому что он "никогда не фальшивил" и "внес в нашу культуру высокую поэзию, искреннюю, честную".

Между тем. о кончине Андрея Дмитриевича высказался и другой известный поэт Юрий Энтин. Он признался, что смерть наставника стала для него полной неожиданностью.

"Как-то мне казалось, несмотря на его возраст, он настолько живой, настолько не старик был, даже в сравнении со мной, хотя он старше меня. ... Для меня это в какой-то степени даже, можно сказать, личное горе. Потому что я с него брал пример жизнелюбия, теплоты, которая от него исходила в жизни. Это был человек, с которым мне было очень приятно", - сказал Энтин.

Он подчеркнул, что даже в столь преклонном возрасте Дементьев писал очень "молодые" стихи.

"По-моему, второго такого человека нет и не будет", - подытожил поэт.