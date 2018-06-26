2018-06-26T15:33:19+03:00
В мире

Мальта может принять судно с мигрантами Lifeline в свой порт

На борту корабля неправительственной организации находятся почти 350 беженцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судно с мигрантами LiifelineСудно с мигрантами LiifelineФото: REUTERS
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Власти Мальты могут открыть один своих портов для судна неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся около 350 мигрантов из стран Африки. В настоящий момент островное государство рассматривает возможность такого решения проблемы, сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Франция никогда не ставила под вопрос идею приема мигрантов без предварительных условий. Президент республики [Эмманюэль Макрон] провел вчера телефонный разговор с мальтийским премьер-министром [Джозефом Мускатом], и, похоже, общеевропейское решение сейчас вырисовывается", - рассказал Гриво.

Он подчеркнул, что к данному вопросу стоит подходить очень осторожно, но страны Евросоюза все же должны скоординировать свои действия перед лицом серьезной проблемы, передает радиостанция RTL.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 июня принять судно Lifeline отказались власти Италии. Министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что его страна больше не хочет быть "вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции".

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