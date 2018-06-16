СЕГОДНЯ 16:11 2018-06-16T16:11:44+03:00

Италия отказалась принять еще два судна с нелегальными мигрантами из Африки Фото: REUTERS

Глава МВД республики Маттео Сальвини подчеркнул, что страна более не будет участвовать в бизнесе по «контрабанде» людей

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Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что страна не примет очередные суда с нелегальными мигрантами на борту, которые в настоящее время находятся у побережья Ливии.

По словам главы итальянского МВД, два судна под голландскими флагами - Lifeline и Seefuchs - ожидают свой груз «в виде людей, брошенных контрабандистами».

«И пусть этим господам станет известно, что Италия больше не хочет быть вовлеченной в бизнес по нелегальной миграции, и поэтому им придется искать другие порты (не итальянские), куда они смогут направиться», - написал Сальвини на своей странице в Facebook.

Политик подчеркнул, что готов к критике и угрозам со стороны несогласных с таким решением, но все равно примет его ради общественного блага.

Кроме того он отметил, что судно с беженцами Aquarius, которое ранее Италия также отказалась пустить в свои порты, в воскресенье прибудет в Испанию.

Как сообщал сайт «КП», ранее власти Италии и Мальты отказались принять гуманитарное судно Aquarius с 629 нелегальными мигрантами на борту, спасенными в открытом море. Решение вызвало резкую критику европейских политиков и общественников, но Рим остался непреклонен и корабль был вынужден отправиться в Испанию.