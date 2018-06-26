Медведев заявил, что пенсионная реформа учитывает интересы работников
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что в рамках проведения пенсионной реформы правительство старается, прежде всего, учесть интересы работающих граждан. Такое заявление было озвучено во вторник, 26 июня, на совещании кабмина по вопросам развития экономики и социальной сферы.
"Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом", - сказал Медведев.
Он подчеркнул, что реформа позволит создать ситуацию, при которой дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение выплат и обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы.
"Конечно, предлагая изменения в пенсионную систему, мы учитывали все факторы, основной из них заключается в том, что увеличилась продолжительность жизни, причем, существенно, удлиняется активный период жизни, сохраняется возможность продолжать профессиональную карьеру", - цитирует ТАСС председателя правительства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что кабинет министров планирует начать поэтапно повышать пенсионный возраст уже со следующего года. В будущем мужчины буду входить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины - в 63 лет. Пакет соответствующих документов уже направлен на рассмотрение в Государственную думу.