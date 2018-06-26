2018-06-26T15:53:47+03:00
Общество

Медведев заявил, что пенсионная реформа учитывает интересы работников

Более того, повышение возраста выхода на заслуженный отдых направлено на обеспечение сбалансированности всей системы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуму был внесён проект реформы, предусматривающей повышение пенсионного возрастаВ Госдуму был внесён проект реформы, предусматривающей повышение пенсионного возрастаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что в рамках проведения пенсионной реформы правительство старается, прежде всего, учесть интересы работающих граждан. Такое заявление было озвучено во вторник, 26 июня, на совещании кабмина по вопросам развития экономики и социальной сферы.

"Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что реформа позволит создать ситуацию, при которой дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение выплат и обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы.

"Конечно, предлагая изменения в пенсионную систему, мы учитывали все факторы, основной из них заключается в том, что увеличилась продолжительность жизни, причем, существенно, удлиняется активный период жизни, сохраняется возможность продолжать профессиональную карьеру", - цитирует ТАСС председателя правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кабинет министров планирует начать поэтапно повышать пенсионный возраст уже со следующего года. В будущем мужчины буду входить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины - в 63 лет. Пакет соответствующих документов уже направлен на рассмотрение в Государственную думу.

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