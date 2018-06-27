Глава Total присоединился к поддержке «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 00:04 2018-06-27T00:08:28+03:00

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В поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток-2» высказался глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне на Мировом газовом конгрессе в Вашингтоне. Он отметил, что Европа нуждается в большем объеме голубого топлива, поскольку собственная добыча снижается.

«Сегодня много дебатов относительно поставок американского сжиженного газа в Европу и одного из известных проектов «Северный поток-2». И я рискую, говоря об этом, находясь в Вашингтоне. Для меня странно, но реальность такова, что нам нужен СПГ из США и регазификационные терминалы, но нам нужен и трубный газ, который придет с другой стороны, потому что у нас будет дефицит газа», - цитирует Интерфакс слова Пуянне.

Как уже сообщал сайт kp.ru, США заявили, что будут противодействовать строительству «Северного потока-2» и пригрозили санкциями компаниям, которые собираются в нем участвовать.В Госдепартаменте напрямую заявляли, что Вашингтон рассчитывают, что Европейский союз остановит или отложит строительство газопровода.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин предлагал Total принять участие в этом проекте, но в мае стало известно об отказе Пуянне. «Газпром» реализует его вместе с европейскими компаниями Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall, которые софинансируют проект.